التجارة : معرض /صنع في العراق/ يقام منتصف الشهر الجاري

2021/01/10 | 21:19 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت وزارة التجارة، الأحد، عن قرب انطلاق المعرض النوعي والصناعي الدورة الخامسة ( صنع في العراق ) والذي تنظمه وزارة الصناعة والمعادن بالتعاون مع الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية وعلى أرض معرض بغداد الدولي.وقال مدير عام الشركة، سرمد طه سعيد، بحسب بيان للشركة ، أن "معرض ( صنع في العراق ) سيقام للمدة من 17 ولغاية 21 كانون الثاني الجاري"، مؤكداً أن "إقامة هذا المعرض يشكل نقطة هامة ومناسبة لالتقاء كافة شركات القطاع الخاص والمختلط والقطاع العام وشركات الصناعات الوطنية في إطار الهدف العام لبناء العراق الجديد وتشجيع الاستثمار والنشاط التجاري والاقتصادي الوطني العراقي وزيادة التصدير".واضاف أن "المعرض سيشهـد مُشاركة واسعة لشركات وزارة الصناعة والمعادن بهدف عرض إمكانياتها وأنشطتها الصناعية المُختلفة ومُنتجاتها المحلية المتنوعة التي تخدم قطاعات الدولة حيث يمثل المعرض فُرصة هامة لعكس مستوى التطور والنهوض الذي تشهده الصناعة العراقية رغم التحديات والصعوبات الكثيرة التي تواجهها ونافذة لتحقيق الإنتشار المطلوب للمُنتجات المحليـة"./انتهى8

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