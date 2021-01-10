استشهاد 3 مدنيين بهجوم ارهابي على عجلتهم عند طريق الرطبة السريع غربي الانبار

2021/01/10 | 21:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في محافظة الانبار، الاحد، باستشهاد 3 مدنيين بهجوم مسلح استهدف عجلة مدنية في المناطق الغربية .

وقال المصدر لـ/ المعلومة/ ان “عناصر من عصابات داعش الاجرامية اطلقت وابلا من العيارات النارية على عجلة مدينة حال وصولها الى الطريق السريع الذي يربط قضاء الرطبة باتجاه مدينة الرمادي غربي الانبار”.

واضاف ان “اطلاق العيارات النارية من قبل مجموعة من عناصر عصابات داعش الاجرامية ادى الى احتراق العجلة واستشهاد من فيها”.

وبين ان “القوات الامنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيق موسع بالحادث لمعرفة هوية المستهدفين ، مبينا ان” قوة امنية شرعت بعملية دهم وتفتيش على المناطق الغربية من الحادث بحثا عن المتورطين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة “.

يشار الى ان الطريق الدولي السريع القريب من قضاء الرطبة غربي الانبار شهد في الآونة الاخير هجمات لإرهابي داعش استهدفت القوات الامنية والمدنيين “.



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