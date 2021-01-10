متظاهرو الحبّوبي يعلنون عودة الهدوء إلى الساحة بعد إطلاق سراح معتقلين

2021/01/10 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن متظاهرو ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، عودة الهدوء إلى المحافظة عقب اطلاق سراح عدد من الناشطين المعتقلين.

وذكر بيان صدر عن الساحة تلقى "ناس" نسخة منه (10 كانون الثاني 2021) إن "ما حصل موخراً من حملات اعتقالات تعسفية دفعنا للقيام بالتصعيد المناطقي للضغط لأجل إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء وإيقاف استهداف المتظاهرين السلميين وبعد ان تم إطلاق سراح المعتقلين سيتم إيقاف التصعيد وعودة الهدوء".

وأضاف، "قامت القوات الأمنية بحملات اعتقالات تعسفية للمتظاهرين السلميين واستهدفت منازلهم ورغم تعهد خلية الأزمة المشكلة من رئاسة الحكومة بجعل المدينة مستقرة إلا انها زادت النار حطباً فكانت ضد شعبها وعوناً للفاسدين بشرط إلاّ يتم اعتقال او استهداف اي متظاهر سلمي واذا حصل عكس ذلك فاننا على أتم الجهوزية والاستعداد للتصعيد بقوة اكبر لم تشهدها الحكومة من قبل، وعلى الجهات المختصة العمل على إسقاط جميع التهم والدعاوى الكيدية للحيلولة دون وقوع مصادمات واشتباكات تشعل شرار الفتنة في محافظتنا، كما نقدم الشكر والتقدير لجميع الثوار من محافظاتنا العراقية الحبيبة ونعاهدهم على الاستمرار بالثورة لحين تحقيق غاية شهدائنا الأبرار".





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