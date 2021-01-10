الصحة: لقاح فايزر يصل إلى العراق مطلع الشهر المقبل

2021/01/10 | 21:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أكدت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أن كوادر شركة فايزر المصنعة للقاح فيروس كورونا ستتبنى عملية تدريب الملاكات الصحية للوزارة على طرق اللقاح.

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