الاطاحة بقيادي بارز بداعش الاجرامي بحملة دهم وتفتيش في الانبار    

2021/01/10 | 21:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

تمكنت القوات الامنية بمحافظة الانبار، الاحد، من اعتقال قيادي بارز في التنظيم الاجرامي بعملية دهم وتفتيش في المناطق الغربية.

وذكر مصدر امني لـ/المعلومة/ ان “قوة امنية من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع بقية القطعات العسكرية نصبت كمين لقيادي بارز في تنظيم داعش الاجرامي يكنى باسم ابو اليمان وهو احد اعضاء ما يسمى بـ ( فرقة الكواسر) الارهابية وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار دون وقوع أي مقاومة تذكر”.

وأضاف ان “القيادي يعد من ابرز المطلوبين للقوات الامنية ويصنف ضمن الرعيل الاول للتنظيف الاجرامي”، مبينا ان “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال اليمان المطلوب للقوات الامنية وفق المادة 4/ ارهاب”.



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