خلاطي: الموازنة لم تنصف البصرة وسيكون لنوابها مواقف

2021/01/10 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عد النائب عن كتلة تحالف عراقيون النيابية، عن محافظة البصرة، حسن خلاطي، مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 "غير منصف لحقوق المحافظة".

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