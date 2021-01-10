ثلوج في العراق الخميس وتوقع مُحبط لأمطار ما تبقى من الشتاء

2021/01/10 | 21:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع متنبئ جوي هطول الثلوج على العراق نهاية الاسبوع الحالي.

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