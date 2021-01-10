كركوك... ندوة عن الموروث الشعبي التركماني

2021/01/10 | 21:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام البيت الثقافي كركوك التابع لوزارة الثقافة والسياحة والاثار - دائرة العلاقات الثقافية العامة ندوة ثقافية بعنوان (الموروث الشعبي التركماني) للصحفي والكاتب ايوب بامبوغجي، يوم الاحد ١٠ كانون الثاني ٢٠٢١ بحضور نخب ثقافية وادبية كركوكية.

وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية للاديب محمد خضر الحمداني رئيس اتحاد ادباء وكتاب المحافظة الذي اكد ان الموروث التركماني هو موروث اصيل اسوة بالمورثات العربية والكوردية والكلدواشورية وهو تعبير حقيقي عن حالة الالفة والتأخي الذي تعيشه كركوك منذ الازل فان تلك الموروثات مجتمعة ما هي الا تعبير عن الانسانية بابهى صورها وهي نتاج تلك الشعوب التي عاشت على هذه الارض وقدمت للبشرية تاريخا ناصعا وموروثا غنيا بالثقافة والفنون.

بعدها بدأ الكاتب ايوب حديثه بالتعريف بمعنى الموروث وهو تعبير عن الهوية الوطنية والانسانية في مراحل زمنية وتاريخية مختلفة وايضا هو كل ما تركه الاسلاف من معارف وادب وفنون وعادات وتقاليد ويشمل على نوعين (الموروث المادي وغير المادي) فالتراث هو ما خلفه الاجداد لكي يكون عبرة من الماضي ونهج يستقي منه الابناء الدروس والعبر ليعبروا بها من الحاضر الى المستقبل وايضا بمثابة الجذور في الشجرة، والتركمان كباقي القوميات والامم والشعوب لهم موروثهم الشعبي الخاص بهم منذ تاريخ طويل والتركمان هم اقوام تنحدر من قبائل الاوغوز التركية ويتكلمون اللغة التركمانية وهم من موجات مختلفة يعود تاريخها الى القرن السابع عندما تم تجنيد الف تركماني في جيوش المسلمين.

والموروث الشعبي التركماني عبارة عن ترجمة حية لصفحات انسانية في حب الحياة وروح التعايش وصور في الحكم والتجارب والامال والعواطف الانسانية والموهبة الفطرية التي صاغها الابداع الشعبي من خلال العديد من الاداب والفنون والعادات والصناعات.

والتركمان عانوا من الاضطهاد وثقافة الاقصاء والذي حال دون إبراز او ايصال دورهم وثقافتهم ويمكن اعتبار عام ١٩٤٨ عام ولادة الاهتمام بالادب الشعبي التركماني وبداية توثيقه على يد الشاعر التركماني المرحوم (سيد عزمي) الذي اهتم بالاغاني الشعبية التركمانية المسمات (القوريات) وجمع مجموعة كبيرة منها ثم ظهرت دراسات اخرى واسعة عنها بعد منتصف القرن العشرين وقسم الادب التركماني الى قسمين:

١-الادب الشعبي مجهول/هو الادب لا يعرف منشأه ولا زمانه من فنون هذا الادب (الحكاية الشعبية-النوادر-النكات-الاساطير -الحكم-والامثال -الأغاني-الخوريات)

٢-الادب الشعبي المعروف المؤلف هو الادب الذي انشاه مؤلف معروف وينقسم الى السير وهي مجموعة من القصص الطويلة يتراوح بين النثر والشعر نظمه شعراء ويطلق عليه(عاشق)وتسمى (عاشق ادبياتي)ومن اشهر هذه السير (كور اوغلور) و(اصلي كرم ) و( ازري قنبر) والادب الديني هو الادب الخاص الذي نشأ في ظل المشاعر الدينية المستمدة من روح الدين الاسلامي والادب الديوان والادب الحسني ومن ابرز شعراء هذا الأدبيات والقصائد هم (نسيمي بغدادي-وفضولي - وخطائى وقمرو) وفي نهاية حديثه ذكر اراء مجموعة من الباحثين التركمان حول القوريات او خوريات منهم من ذكر هي هوية تركمان العراق الثقافية ،منهم قال هي احد اهم مكونات الشخصية التركمانية وهويته الثقافية ورثها عبر الزمن واثر في تكوينه النفسي والعاطفي وزاد عليها بعد ان صقل وهذب وطنها بروح هذا الانسان المحب للحياة والحرية.

ثم فسح المجال للمناقشة وتبادل الاراء بين الحضور الذين عبروا عن شكرهم للمعلومات التي اوردها الكاتب ايوب عن التراث التركماني الغني بالاحداث والموروثات الثقافية والفنية المختلفة.

وفي ختام الندوة شكر الكاتب الصحفي أيوب بامبوغجي مدير البيت الثقافي في كركوك يوسف طيب صالح على اقامة هذا النشاط للتعريف بالموروث التركماني.

من جانبه قدم يوسف طيب شهادة تقديرية للصحفي والكاتب ايوب بامبوغجي تثمينا وتقديرا لجهوده وتواصله المثمر مع نشاطات البيت الثقافي.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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