الأمم المتحدة تدعو لاتخاذ اجراءات عاجلة بشأن أهالي شنكال

2021/01/10 | 21:49 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شزارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت قضاء شنكال اليوم الاحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق أبرم مؤخرا بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان.

وقالت بعثة الامم المتحدة في بيان لها تلقى PUKmedia نسخة منه، ان بلاسخارت زار شنكال "لمتابعة تنفيذ اتفاقٍ جرى مؤخراً بين بغداد وأربيل يهدف إلى إرساء الاستقرار والأمن وتحسين الظروف المعيشية لسكان القضاء".

وأشار البيان الى ان الوفد الاممي ضم نائبة الممثلة الخاصة إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو، المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق، لافتا الى ان الوفد شدد على ضرورة بذل المزيد - بالوحدةِ وبوتيرةٍ أسرع - للتخفيف من المعاناة الراهنة.

وقالت هينيس-بلاسخارت: "إن الحكم الفاعل من خلال إدارة موحدة وهياكل أمنية مستقرة هو الأساس لأي شكل من أشكال التقدم.



وإن ما تم تحقيقه حتى الآن يمكن أن يمهد الطريق لتحسين أكبر في ظروف المعيشة، ولكن لتحقيق ذلك، يتعين على جميع أصحاب الشأن العمل في وحدة وتضامن."

وتأتي الزيارة الميدانية لتبني على لقاء عقدته بلاسخارت مع محافظ نينوى وجميع مكونات شنكال في الموصل في تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث حثت على تنفيذ الاتفاقية.



وخلال زيارة اليوم، تلقّى وفد الأمم المتحدة إيجازاً من نائب محافظ نينوى حسن ذنون العلاف، وقائد عمليات غرب نينوى اللواء الركن جبار الطائي، فضلاً عن قادة الجيش والأمن المسؤولين في القضاء.



كما استمع الوفد الأممي للمجتمع المحلي وقادة الأحزاب حول احتياجاتهم وشواغلهم.

ورحبت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالاتفاق، إلا أنها تدعو إلى مزيد من الإجراءات.



وقالت: "يجب الإسراع باستكمال الترتيبات الأمنية وتنفيذ أجزاء أُخرى من الاتفاقية ليتسنى بدء أعمال إعادة الإعمار المهمة وتسريعها.



ينبغي تحسين الظروف على الأرض بشكل عاجل لتسهيل العودة الطوعية الكريمة."

كما زار الوفد مدينة شنكال القديمة، والتي دُمّرت خلال فترة النزاع 2014-2017 مع داعش، وزار كذلك قرية تل بنات الواقعة في سنجار حيث عادت قرابة 600 عائلة شنكالية نازحة، معظمهم من الأيزيديين، إلى مناطقهم الأصلية.



وأعرب النازحون من أهالي شنكال عن شواغلهم وطلبوا المزيد من المساعدة للمجتمعات المحلية الضعيفة التي عادت مؤخراً من مخيمات النازحين.

وقالت نائبة الممثل الخاص للأمين العام/ المنسقة المقيمة / منسقة الشؤون الإنسانية فوياشكوفا-سوليورانو: “لقد نشطت بعثة الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها في شنكال لدعم جهود الحكومة وستواصل العمل مع السلطات المحلية لتكثيف مشاريع إعادة الاستقرار وإعادة التأهيل.



إذ يجب أن يشعر أهالي شنكال بأنهم في منازلهم مرة أخرى."

PUKmedia / إعلام بعثة الامم المتحدة في العراق

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