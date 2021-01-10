2021/01/10 | 21:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الأحد، إعداد خطة من شأنها إنهاء أزمة تجهيز الطاقة في البلاد، مؤكدة أن هذه الخطة تستلزم مبلغا يصل إلى 149 مليار د...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء العراقية تعد خطة لانهاء أزمة الطاقة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء العراقية تعد خطة لانهاء أزمة الطاقة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).