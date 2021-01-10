في خصوصية اليسار الكردي السوري - صلاح بدرالدين

2021/01/10 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين للتوضيح فان المقصود بالعنوان هو تجربتنا في ( البارتي الديموقراطي الكردي – اليساري – الاتحاد الشعبي ) تحديدا من الكونفرانس الخامس آب ١-;-٩-;-٦-;-٥-;- الى عام ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;- تاريخ انسحابي من العمل الحزبي ولاتتتضمن هذه المقالة التجارب الفردية لافراد من الكرد السوريين في التنظيمات الشيوعية السورية .



الجذور التاريخية بعد الحرب العالمية الثانية وانتصار الحلفاء على ال ......





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