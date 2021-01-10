بالوثيقة.. التطبيعية تهدد فريق القاسم بنقل مبارياته في الممتاز من ملعب الكفل بسبب الإنارة

2021/01/10 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أرسلت الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة اليوم الاحد (10 كانون الثاني 2021)،إشعاراً رسمياً الى نادي القاسم تهدد فيه نقل مباريات فريق الكرة بالدوري الممتاز خارج ملعب الكفل، في حالة عدم إصلاح الإنوار الكاشفة في الملعب.

ومنحت الوثيقة نادي القاسم حتى موعد إنطلاق الجولة الرابعة عشر والتي ستنطلق بعد منتصف الشهر الجاري، وبحالة عدم إصلاح الإنارة فسيتم نقل مباريات الفريق خارج ملعب الكفل.

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