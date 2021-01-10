2021/01/10 | 21:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت السفارة الاميركية في بغداد، اليوم الأحد، رسالة إلى السلطات الأمنية بشأن المحتجين في البلاد.

وذكرت السفارة الأميركية، في بيان اطلعت عليه (بغداد اليوم) أن "الولايات المتحدة تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر".

وأضاف البيان: "نشارك في حزن شعب العراق الحداد على مقتله"، مشيرا الى ان "المشاهد المروعة لهذه الجريمة الوحشية هي بالفعل مرعبة".

وتابع البيان: "نحن نضم صوتنا إلى جميع أولئك الذين يطالبون بتقديم الجناة إلى العدالة ونحث السلطات الأمنية العراقية على ضمان السماح لأولئك الذين يشاركون في نشاط احتجاجي سلمي بالقيام بذلك من دون خوف على حياتهم أو سلامتهم الشخصية".

وفي آخر تطورات الاحتجاجات في العراق، تشهد مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، منذ الجمعة الماضية، عمليات "كر وفر" بين القوات الأمنية والمحتجين.

وأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، استشهاد احد عناصر الشرطة وإصابة 33 آخرين من الشرطة أيضاً خلال الأحداث الاخيرة، في مدينة الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من السفارة الأميركية يوجه رسالة للسلطات العراقية بشأن الاحتجاجات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من السفارة الأميركية يوجه رسالة للسلطات العراقية بشأن الاحتجاجات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).