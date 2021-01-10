ديالى تشهد أرتفاعا بانتاج الحمضيات بعد الاستقرار الامني وعودة النازحين الى مناطقهم المحررة

2021/01/10 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / شهدت محافظة ديالى أرتفاعا بانتاج الحمضيات بعد الاستقرار الامني وانتعاش قطاع البستنة .وقال رعد التميمي رئيس الجمعيات الفلاحية في ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان انتاج الحمضيات شهد ارتفاعا بنسبة 40% قياسا بالسنوات السابقة حيث بلغ معدل انتاج الحمضيات للموسم الحالي / 44 / الف طن وسط اقبال كبير من المحافظات الاخرى بشراء برتقال ديالى الذي يحتل المرتبة الاولى بالجودة.واضاف ان الاستقرار الامني وعودة النازحين الى مناطقهم المحررة والدعم الحكومي لقطاع البستنة ساهم في ارتفاع معدل انتاج البرتقال .مؤكدا ان ديالى تعد المصدرة الاولى للحمضيات الى المحافظات العراقية .مطالبا الجهات المعنية بايقاف استيراد البرتقال من الدول المجاورة والذي يقوض الجهود لاعادة تأهيل بساتين الحمضيات في المحافظة ./انتهى

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