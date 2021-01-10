النائب الخالدي : لا يمكن صرف الاموال في موزانة الدولة لعام 2021 لعدم توفرها

2021/01/10 | 21:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ قال رئيس لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي حازم الخالدي لا يمكن صرف الاموال في موزانة الدولة لعام 2021 لعدم توفرها.وقال في تصريح متلفز تابعته /نينا/ ان المعنين في مجلس الوزراء ، ورئيس الوزراء هل يعرفون ان ٤٠% من ابناء الشعب هم تحت خط الفقر لكي يرسلوا موازنة غير واقعية لاتنصف هؤلاء.واكد ان الانتخابات المبكرة لن تجري بموعدها والحكومة تعلم ذلك ./انتهى9

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