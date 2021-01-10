أوكار لداعش وتفجير عبوات.. موجز الفعاليات الأمنية خلال الساعات الماضية

2021/01/10 | 21:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت خلية الاعلام الامني، الاحد، موجز العمليات الامنية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 كانون الثاني 2021)، أن "قوة من قيادة عمليات صلاح الدين والقطعات الملحقة بها شرعت بتنفيذ واجب تطهير وتفتيش منطقة سفح جبل حمرين لغرض البحث وفرض الامن والاستقرار في المنطقة، وتمكنت من العثور على نفقين تم دفنها من قبل هندسة ميدان القيادة، كما عثرت على آلية جرافة محروقة ووكر وكرفان، تم تدميرها من قبل هندسة ميدان القيادة، فضلا عن العثور على كهف مع خزان ماء تم معالجتها من قبل طيران الجيش".

وأضافت أن "قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة / كركوك باشرت بعملية تفتيش وتطهير ضمن قاطع المسؤولية لملاحقة فلول داعش الارهابي والقاء القبض عليهم وتدمير اوكارهم وفرض سلطة القانون بالمنطقة، وعثرت على وكر للارهابيين يحتوي فراش منام وادوات طبخ وجليكانين نفط وعبوة ناسفة تم تفجيرها تحت السيطرة، كما عثرت على وكر اخر يحتوي (3) عبوات ناسفة واواني طبخ ومواد غذائية تم حرقها بالكامل، وعثرت أيضاً على وكر يحتوي دراجة هوائية وافرشة تم حرقها بالكامل وتم العثور كذلك على نفق تم تفجيره و قنبرة هاون 82 ملم، ووكر للارهابيين يحتوي اسطوانة غاز وطباخ مع اواني طبح ومواد غذائية وعتاد خفيف 25 اطلاقة تالفة و اغطية منام مع افرشة، كما وجدت معبر يستخدمه ارهابيي داعش".

وتابعت، أن "قيادة عمليات البصرة ضمن عملية ( الوعد الصادق) المرحلة الأولى (الصفحة الثالثة ) والتي جاءت على محورين تمكنت من القاء القبض على المطلوبين ونزع الاسلحة غير المرخصة لتحقيق الامن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية في محافظة البصرة، من القاء القبض على (35) مطلوباًوفق مواد قانونية مختلفة وعثرت 7 على بندقية كلاشنكوف ورشاشة متوسطة BKC وبندقيتن سمينوف ورشاشة خفيفة RBK و45 مقذوف نمساوي ورمانة قاذفة عيار (40) ملم ضد الاشخاص واخرى ضد الدرع ورمانة يدوية، كما ضبطت عجلتين مدنية بدون اوراق اصولية، كما تم العثور على 4 مخازن بندقية فارغة مع (90) اطلاقة".

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