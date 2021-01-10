"وصفات علاج" كورونا قد تقتلك.. دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا وخبراء يدقون ناقوس الخطر

2021/01/10 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكرت دار الإفتاء المصرية، الأحد، انتشار وصفات طبية "غير موثوقة" للوقاية أو للعلاج من فيروس كورونا المستجد، على مواقع التواصل الاجتماعي دون التثبت من جدواها الطبي، واصفة ذلك بأنه "أمر مذموم شرعا".

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