2021/01/10 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية يشيد بعطاء وتضحيات الصحفيين الرواد: الفساد ملّة واحدة والدولة الوطنية هي الحل بغداد – الزمان حث رئيس الجمهورية برهم صالح، العاملين في قطاع الاعلام، على تبني خطاب وطني عراقي عابر للمكوناتية والفئوية، وتشجيع الحوار من اجل انجاح مقدمات التحول السياسي المرتقب الناجم عن الانتخابات المبكرة.مشيرا خلال تكريم عدد من الصحفيين الرواد بينهم […]

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