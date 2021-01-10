2021/01/10 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التظاهرات تمتد إلى محافظات أخرى رفضاً لممارسات العنف تصعيد إحتجاجي في ذي قار عقب حملات إعتقال ناشطي الحبوبي الناصرية – الزمان تصاعدت الاحتجاجات في مدينة الناصرية بعد حملات اعتقال ناشطين في ساحة الحبوبي ، الامر الذي دفع المتظاهرين الى قطع عدد من الطرق الحيوية بحرق الاطارات مما اسفر عن تجدد الاشتباكات بين المحتجين وعناصر الامن.[…]

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