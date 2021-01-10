2021/01/10 | 21:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العصائب ترى العقوبات الأمريكية بداية لتصنيف الحشد منظمة إرهابية الفياض : لا ننظر إلى الحقوق بإزدواجية والتعايش يتطلّب التنازل بغداد – قصي منذر كركوك – الزمان أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ، عدم امكانية النظر الى الحقوق بإزدواجية ، والتعايش يتطلب التنازل في سبيل الوطن.وقال الفياض خلال حفل تأبيني لقادة النصر في […]

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