الزراعة تمنع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم اعتباراً من الغد

2021/01/10 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، تمنع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم لدعم المنتج المحلي وذلك اعتباراً من يوم غد.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "الموافقة حصلت على منع استيراد مقطعات الدجاج اللاحم ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ١١ كانون الثاني ٢٠٢١"، مبينا أن ذلك جاء "استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي، ووفقاً لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية".

وأضاف النايف، أن "عملية المنع جاءت لأجل دعم المنتج المحلي من الدجاج اللاحم"، موضحاً أن "القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بإدخال جزء من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".

وأوضح أن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك، ومن جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي".

ودعا المتحدث باسم الوزارة، "جميع المنافذ الحدودية وقيادة العمليات والامن الوطني ودائرة مكافحة الجريمة المنظمة والجمارك للالتزام بتنفيذ هذا القرار دعماً لحماية المنتج المحلي".

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