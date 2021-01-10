البيشمركة يحقق فوزاً على الشرطة بالكرة الطائرة

2021/01/10 | 22:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

حقق فريق نادي بيشمركة الرياضي بالكرة الطائرة فوزاً مهماً على نظيره فريق الشرطة بثلاثة أشواط لشوطين في ختام منافسات المجموعة الاولى لدوري أندية العراق بالكرة الطائرة التي جرت مبارياتها على قاعة نادي بيشمركة و التي شهدت حضورا جماهيرياً كبيراً.

و احتل فريق البيشمركة المركز الثاني بفارق نقطة عن فريق الشرطة الذي تصدر المجموعة على الرغم من خسارته امام الفريق المستضيف للمجموعة.

و ستتجمع فرق المجموعة السبعة ” الصناعة و دوكان و القاسم و الحبانية و الشرطة و مصافي الشمال بيشمركة في الثالث و العشرين من الشهر الجاري في بغداد لخوض جولة أخرى يتأهل منها اربعة فرق و مثلها من المجموعة الثانية لخوض منافسات دور الثمانية.



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