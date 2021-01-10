أردوغان والدفاع التركية يلغون حسابات “واتسآب” لسبب خطير

2021/01/10 | 22:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت وسائل إعلام عالمية بقيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وكبار المسؤولين الأتراك، بإلغاء حساباتهم على تطبيق المحادثات “واتسآب” بعد قيام الأخير بتحديثات أثارت مخاوف واسعة بين المستخدمين.ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر، لم تحددها، قيام المكتب الإعلامي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزارة الدفاع في تركيا بإبلاغ الصحفيين بعزمهم مغادرة تطبيق المحادثات العالمي “واتسآب” بشكل دائم.وبحسب الوكالة، قررت القيادات التركية مغادرة التطبيق بعد مخاوف عالمية أثارها “واتسآب” تتعلق بسياسات الخصوصية الجديدة المتبعة.وأشارت الوكالة إلى أن الرئاسة التركية ووزارة الدفاع قررتا نقل مجموعاتها من تطبيق “واتسآب” إلى تطبيق المراسلة المشفر “BiP” التركي.وشهد تطبيقي “سيغنال” و”تيليغرام” زيادة مفاجئة في […]

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