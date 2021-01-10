السفارة الاميركية تدين مقتل المسعف حيدر ياسر

2021/01/10 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أدانت السفارة الأميركية لدى بغداد، مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر في محافظة ذي قار قبل يومين، فيما حثت السلطات الأمنية العراقية إلى حماية المشاركين في الاحتجاجات السلمية وضمان سلامتهم.

وقالت السفارة في بيان اليوم الأحد 10 كانون الثاني 2021، إن "الولايات المتحدة تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر، مبينةً أن "المشاهد المروعة لهذه الجريمة الوحشية هي بالفعل مرعبة".

وأضافت، "نحن نضم صوتنا إلى جميع أولئك الذين يطالبون بتقديم الجناة إلى العدالة"، داعية السلطات الأمنية العراقية إلى "ضمان السماح لأولئك الذين يشاركون في نشاط احتجاجي سلمي بالقيام بذلك من دون خوف على حياتهم أو سلامتهم الشخصية".

وكانت مصادر أفادت قبل يومين، بالعثور على جثة الناشط والمسعف حيدر ياسر "مقتولاً" في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.

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