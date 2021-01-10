2021/01/10 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ ديالى يقرر شمول المحاضرين ضمن قرار ٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بالتعاقد واولوية التعيين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 22:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

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