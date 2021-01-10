متظاهرو الحبوبي يعلقون الاحتجاجات مؤقتاً.. وبهذا الشرط

2021/01/10 | 22:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر متظاهرو ساحة الحبوبي مركز تحتاجات مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بيانا اكدوا فيه “إيقاف التصعيد وعودة الهدوء” بعد اطلاق سراح المتظاهرين، وبشرط ان لا يتم اعتقال اي متظاهر سلمي آخر.

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