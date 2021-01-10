بلاسخارت تزور سنجار وتلتقي بممثليها

2021/01/10 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال زارت اليوم (10 يناير)، المبعوثة الخاصة للامين العام لامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت قضاء سنجار للاطلاع على الاوضاع عن قرب.واجتمعت خلال زيارتها بمجموعة من ممثلي الأحزاب والشخصيات الاجتماعية وممثلي الحكومة الداخلية في نينوى.وناقشوا في الاجتماع وضع قضاء سنجار عامة من الجانب الامني والجانب الخدمي وسبل عودة النازحين …

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