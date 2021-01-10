2021/01/10 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اصدر محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الأحد، قراراً جديداً بشأن المحاضرين من خريجي الكليات والمعاهد التربوية.

وقال المكتب الإعلامي للتميمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظ ديالى مثنى التميمي، قرر شمول جميع المحاضرين من خريجي الكليات والمعاهد التربوية والساندة الذين لديهم اوامر ادارية والذي ينطبق عليهم الضوابط والتعليمات الواردة في قرار 59 لعام 2020".

وأوعز التميمي، بحسب البيان، بـ"مخاطبة وزارة التربية بتحويلهم الى عقود وشمولهم بالاولية بالتعيين ضمن درجات الحذف والاستحداث".

واضاف أن "القرار اتخذ من اجل اتاحة الفرصة امام جميع ابناء المحافظة وشمولهم بالقرار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ديالى يصدر قراراً جديداً بشأن المحاضرين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ديالى يصدر قراراً جديداً بشأن المحاضرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).