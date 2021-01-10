شرطة ميسان تعتقل متهما بقتل زوجته رمياً بالرصاص

2021/01/10 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت ،اليوم الاحد ، إلقاء القبض على شخص قام بقتل زوجته في احدى مناطق مدينة العمارة .وقالت المديرية في بيان، ان مفارز قسم شرطة حطين تمكنت من القبض وبسرعة قياسية، على متهم قام بقتل زوجته رمياً أثر خلافات عائلية وذلك بواسطة سلاح ناري نوع كلاشينكوف .واشارت في البيان ، الى ان المتهم الذي اعترف بجريمته تمت احالته الى القضاء لينال جزائه العادل وفق القانون./انتهى

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