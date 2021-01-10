منتدى عراقيون يناقش أثر تغيير سعر الصرف على طبقة الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود والمعالجات المطلوبة لذلك

2021/01/10 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عقد منتدى عراقيون جلسته الرابعة مساء اليوم الاحد بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب لمناقشة اثر تغيير سعر الصرف على طبقة الفقراء والمعوزين وذوي الدخل المحدود والمعالجات المطلوبة لذلك.وذكر تحالف عراقيون في بيان ان الجلسة حاضر فيها كل من النائب هشام السهيل رئيس كتلة عراقيون النيابية واحسان شمران الياسري مستشار البنك المركزي والدكتور صفوان قصي خبير اقتصادي.و أكد السهيل على ضرورة ان تحظى المعالجات المالية بمعالجات اقتصادية واجتماعية من دعم شريحة الفقراء والقطاع الصناعي والزراعي والانتاجي مشددا على ضرورة وضع حد للإشاعات التي تتعلق بالدولار، مؤكدا ان الموازنة لا تتناسب والسياسة التقشفية التي تريدها الحكومة في هذه الفترة.من جهته اشار الياسري الى ضرورة الاخذ بمبادرة البنك المركزي العراقي في دعم القطاع الزراعي والانتاجي مبينا ان سعر الصرف الجديد يعطي مساحة للإنتاج الوطني لافتا الى ان القطاعات الانتاجية التي تنتج في فترة قياسية كقطاعات الزراعة والبناء وما شابه.الى ذلك دعا الدكتور صفوان قصي الى مكافحة الفساد واسترداد الاموال العراقية ودعم الشرائح المحرومة وتوفير الحصة التموينية واعتماد سياسة الضرائب تناقصيا مع المنافع الاجتماعية./انتهى9

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