2021/01/10 | 22:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على أحد أخطر الارهابيين والاستيلاء على كدس عبوات في الانبار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/10 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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