حقوق الانسان تحذر من الانفلات الامني في ذي قار

2021/01/10 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد، من الانفلات الامني الذي يؤدي الى الفوضى في ذي قار، داعية رئيس الوزراء بتولي الموقف الأمني في المحافظة.

وقالت المفوضية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه “ندين حالة الانفلات الامني التي تعيشها محافظة ذي قار والتي أدت بدورها لتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية، مما اسفر عن إستشهاد احد افراد القوات الامنية واصابة (١١١) من المتظاهرين والقوات الامنية، نتيجة استخدام الرصاص الحي والحجارة والادوات الجارحة”.

وحذرت المفوضية من “ان إستمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام الحكومة والمؤسسة الامنية والمتظاهرين بدورهم وبشكل عاجل في حفظ الامن والامان، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا”، داعية رئيس الوزراء “لتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها”.

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