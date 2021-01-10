مفوضية حقوق الانسان تدعو الى معالجة اوضاع ذي قار وضمان انهاء التوتر

2021/01/10 | 22:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، الانفلات الذي تعيشه محافظة ذي قار فيما دعت الى معالجة الاوضاع وانهاء التوتر.

وذكر بيان للمفوضية تلقته /المعلومة/،: “ندين حالة الانفلات الامني التي تعيشها محافظة ذي قار والتي تسببت في استشهاد احد افراد القوات الامنية واصابة 111 اخرين من المتظاهرين وعناصر الامن”.

وحذرت من ان إستمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الامنية والمتظاهرين في حفظ الامن والامان ، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا”.

ودعت رئيس الوزراء بتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها”.



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