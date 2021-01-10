الكهرباء تتحدث عن خطة لإنهاء أزمة تجهيز الطاقة.. هل هناك غير الغاز الإيراني؟

2021/01/10 | 22:46 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الكهرباء، إعداد خطة تستلزم مبلغًا يصل إلى 149 مليار دينار تهدف إلى إنهاء أزمة تجهيز الطاقة، فيما لفتت إلى أنها لم تتلق عروضًا بشأن استيراد الغاز إلا من إيران لغاية الآن.

وقال المتحدث، باسم الوزارة أحمد موسى للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الوزارة أعدت خطة بتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لكنها تستلزم مبلغًا يصل إلى 149 مليار دينار، رفعت إلى رئاسة الوزراء بغية المصادقة عليها، إضافة لبعض الصلاحيات التي ستحل أزمة الكهرباء بشكل كبير".

ولفت إلى أن "العراق يقف على مسافة واحدة مع الجميع، وأي عروض للغاز تكون مناسبة ومطابقة للمواصفات المعتمدة في وزارة الكهرباء، وبالأسعار التنافسية تخدم الجانب الاقتصادي للعراق"، مؤكدًا "عدم وجود عروض للغاز من دول أخرى لغاية الآن، غير إيران".

وشدد على "أهمية أن تعتمد وزارة الكهرباء، في مساعيها على تنوع مصادر الطاقة"، مبينًا أن "الاتفاقيات والتفاهمات وإنشاء خطوط ناقلة للغاز، تحتاج إلى سقوف زمنية، وتلك السقوف الزمنية من الممكن أن يعمل العراق عليها".

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