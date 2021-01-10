2021/01/10 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة اليابانية، الأحد، اكتشاف سلالة جديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد، حسب ما نقلت صحيفة "اليابان تايمز".

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