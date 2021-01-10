كنا للفرات: 44% عجز الموازنة ولم يحصل هذا بتاريخ العراق

2021/01/10 | 22:51 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، للفرات:

خفض قيمة الدولار امام دينار استقطع من كل موظف صغير وكبير 18% وارتد على المواطن العراقي

الحكومة خرقت الدستور بتأخير تقديم الموازنة والتي من المفترض ان تقدم خلال تشرين الأول الماضي

44% عجز في الموازنة لم يسجل في تاريخ العراق وهو خطأ فادح وعلى البرلمان ان يعالج القضية

الحكومة قدمت الكثير من الوعود ولم يتم حصر السلاح بيد الدولة او مكافحة الفساد وجميعها اعلاميا

لا تتفق الموازنة مع المنهجية التي طرحت في الورقة البيضاء وجاءت بعكسها فالنفقات زادات والايردادت انخفضت

فساد مزاد العملة بعد ارتفاع سعر الدولار

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