على مرمى وطن... كتاب لمجموعة من الادباء الايزيديين

2021/01/10 | 22:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتاب على مرمى وطن من الإصدارات الجديدة التي صدرت نهاية عام ٢٠٢٠ من منشورات الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق.

يتناول الكتاب مجموعة مشتركة من اعمال كتاب قصة وشعراء ايزيديون، ويعبر الكتاب عن معاناة الكورد الايزيديين، من خلال القصة والشعر، يتمازج بين البؤس والظلم والحزن لما أصيب الكورد الايزيديون وهو امل الخلاص لهذا الشعب الذي يعيش إلى اليوم تحت الخيام ويحدوهم بصيص امل في الخلاص من تلك المعاناة، وتمثل الكتابات التي بين دفتي هذا الكتاب امل الخلاص والعيش بسعادة كما يعيش الآخرين.

الكتاب تم تصميمه الغلاف الخارجي والتصميم الداخلي من قبل حيدر الشويلي وفلاح العيساوي ورقم إيداعه ١٧٠٣ في دار الوثائق والكتب ببغداد لسنة نهاية عام ٢٠٢٠.

PUKmedia / زيد محمود

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