تجمع وطني في كركوك يحتفي بالجيش والشرطة العراقية ويؤكد اهمية الحفاظ على هوية المحافظة

2021/01/10 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/عبر جمع من العشائر ورجال الدين عن دعمهم للقوات الامنية ومساندتهم جهود ادارة كركوك في تحقيق الاستقرار والاعمار .جاء ذلك في تجمع عشائري حضره نائب قائد العمليات المشتركة الفريق ركن عبد الامير الشمري وقائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك الفريق ركن سعد حربيه ،وممثل المرجعية الدينية السيد محسن البطاط وقادة الفرق التابعة للجيش العراقي والشرطة الاتحادية وقادة الاجهزه الامنية والاستخبارية ومستشار رئيس الجمهورية اسماعيل الحديدي ووجهاء وشيوخ العشائر وعلماء ورجال الدين وجمع كبير في مضيف شيخ عشيرة المسارة العميد اركان حمد لطيف ،بمناسبة عيد الجيش والشرطه العراقيه .واكد التجمع دعمه لجهود القوات الامنية وحرصه على الحفاظ على امن وسلامة مواطني كركوك من الكرد والتركمان والعرب والكلدوا اشوريين ،ودعم جهود ادارة كركوك في الاعمار والبناء وتهيئة الاجواء المناسبه لاجراء الانتخابات ومحاربة التطرف والارهاب وترسيخ هوية كركوك الوطنية والعراقيه./انتهى

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