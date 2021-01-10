رسميا.. كأس العالم لكرة اليد في مصر بدون جماهير

2021/01/10 | 22:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت اللجنة المنظمة العليا للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتي تعقد في مصر الشهر الجاري، إقامتها دون حضور جماهيري.

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