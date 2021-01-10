حزب العدالة والتنمية هل هو مسير ام مخير؟ - التيتي الحبيب

2021/01/10 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيتي_الحبيب من وحي الاحداث: حزب العدالة والتنمية هل هو مسير ام مخير؟من يدقق النظر في الصورة التي نقلت توقيع العثماني على التصريح المشترك بين المغرب والكيان الصهيوني برعاية ادارة ترامب سيقتنع ان حزب العدالة والتنمية استعمل عمدا ولزوما، لأن مسوغات اختيار شخصية مغربية غير العثماني كانت متاحة ولن تثير اية ملاحظة او احتجاج من باقي الاطراف.الصورة تؤكد رغبة الدولة في توريط حزب العدالة والتنمية في الت ......





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