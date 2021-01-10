السفارة الأمريكية تصدر بياناً بشأن احداث ذي قار

2021/01/10 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت السفارة الاميركية في بغداد، اليوم الأحد، رسالة إلى السلطات الأمنية بشأن المحتجين في البلاد في بيان أدان مقتل أحد الناشطين في ذي قار.وذكرت السفارة الأميركية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “الولايات المتحدة تدين مقتل الناشط والمسعف حيدر ياسر”.وأضاف البيان: “نشارك في حزن شعب العراق الحداد على …

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