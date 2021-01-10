حقوق الانسان تحذر من إستمرار الإنفلات الأمني في ذي قار

2021/01/10 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، من إستمرار الإنفلات الأمني في محافظة ذي قار، داعية رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى تولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف الانفلات فيها.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، (10 كانون الثاني 2021)، انها "تدين حالة الانفلات الامني التي تشهدها محافظة ذي قار، والتي أدت بدورها لتفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية، وكان نتيجته إستشهاد أحد افراد القوات الأمنية واصابة (111) من المتظاهرين والقوات الامنية، بسبب إستخدام الرصاص الحي والحجارة والأدوات الجارحة".

وأضاف البيان، ان "المفوضية تحذر من إن إستمرار الإنفلات الأمني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وعدم قيام الحكومة والمؤسسة الامنية والمتظاهرين في حفظ الامن والامان، سيؤدي بالنتيجة الى إستمرار الفوضى وسقوط الضحايا".

وتابع، ان "المفوضية تجدد دعوتها لرئيس الوزراء بتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، طالبت أمس السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بالذهاب الى مدينة الناصرية والاشراف على الملف الامني بشكل شخصي.

وتشهد الناصرية احتجاجات شعبية، بدأت الجمعة، واستعاد متظاهرون السبت السيطرة على ساحة الحبوبي، عشية إغلاقها من قبل قوات الأمن الجمعة.

وانطلقت التظاهرات احتجاجا على حملات الاعتقال التي طالت مؤخرا ناشطين في الحراك الشعبي في الناصرية.

كما وشهدت محافظات بابل والبصرة احتجاجات مماثلة ليلة أمس ولغاية فجر اليوم تركزت في الحلة مركز محافظة بابل، وساحة البحرية جنوب غربي البصرة، وكذلك منطقة الزبير.

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