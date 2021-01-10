العالم تخطى عتبة الـ90 مليون إصابة بكورونا

2021/01/10 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكدت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم تجاوزت اليوم الأحد عتبة الـ90 مليونا.

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