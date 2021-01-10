الرباعي المغربي الخطير يهز شباك أوروبا مع انطلاق صفارة 2021

2021/01/10 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} شهد الأسبوع الأول من عام 2021، تألقا لافتا للنجوم المغاربة في الملاعب الأوروبية، حيث وضعوا بصمتهم بشكل يؤكد مكانتهم الكبيرة في أقوى الدوريات.

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