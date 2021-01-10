مقتل شرطي وإصابة 34 خلال احتجاجات في العراق

2021/01/10 | 23:23 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطر متظاهرون عراقيون غاضبون على ساحة الحبّوبي، بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار، عقب صدامات مع الأجهزة الأمنية، التي حاولت منعهم من الوصول إلى الساحة.

ويأتي ذلك احتجاجاً على اعتقال الناشط في الاحتجاجات الشعبية إحسان أبو كوثر قبل يومين وملاحقة آخرين، فضلاً عن التضييق على النشطاء ومنع إقامة التظاهرات في ساحة الحبّوبي، مركز الاحتجاج في المحافظة.

وقال الناشط وائل الميالي إن "تظاهرة انطلقت اليوم الأحد قرب الساحة والمناطق القريبة منها، احتجاجاً على اعتقال الناشطين والتضييق الحاصل في الساحة، لكنها تطورت لاحقاً إلى صدامات مع القوات الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي في الهواء لمنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة الحبّوبي".

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في المقابل، أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل وإصابة 34 من الشرطة خلال الأحداث التي اندلعت في محافظة ذي قار.

وأوردت الخلية في بيان مقتضب "استشهاد أحد عناصر الشرطة، وإصابة 33 آخرين من الشرطة أيضاً، خلال الأحداث التي حصلت اليوم الأحد في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار".

وفي سياق متصل، أفرجت القوات الأمنية عن المتظاهر إحسان الهلالي بعد ثلاثة أيام من اعتقاله.



وأعاد اعتقال الهلالي مشهد التظاهرات في ذي قار، وفجّر تظاهرات مناطقية حاشدة تطورت إلى صدامات مع قوى الأمن.

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