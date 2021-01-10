أطلقوا الرصاص.. تفاعل كبير مع فيديو الجيش العراقي بالناصرية

2021/01/10 | 23:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر وسم "#الجيش_ويانة" مواقع التواصل العراقية، الأحد، بعد انتشار مقاطع فيديو من الناصرية، تظهر عناصر من الجيش العراقي يطلقون النار لحماية المتظاهرين في المدينة.

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