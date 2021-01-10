2021/01/10 | 23:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث وزير التربية، علي حميد مخلف، مع العلامة أحمد حسن الطه كبير علماء كبيرالمجمع الفقهي العراقي سبل النهوض بالواقع التربوي ولاسيما في مدينة الأعظمية بما يتناسب والعمق التاريخي والحضاري لها.وذكر بيان لمكتب وزير التربية تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن” الأخير زار المجمع الفقهي العراقي في جامع الإمام الأعظم وكان في …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التربية يبحث مع المجمع الفقهي العراقي سبل النهوض بالواقع التربوي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التربية يبحث مع المجمع الفقهي العراقي سبل النهوض بالواقع التربوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).