عادل إمام يودع آخر تلاميذ

2021/01/10 | 23:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / ودع الفنان العربي الكبير، عادل إمام، صديق العمل والفن والتمثيل وآخر أصدقاء مسرحية "مدرسة المشاغبين" الشهيرة في تغريدة له على "تويتر".ووجه الفنان المصري، عادل إمام، التعازي لوفاة زميله الفنان، هادي الجيار، آخر الرفاق في مسرحية "مدرسة المشاغبين".وشارك عادل إمام على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة تجمعه مع الفنان الراحل، وكتب في المنشور: "البقاء لله الفنان الكبير هادي الجيار..خالص العزاء للأسرة الكريمة"./انتهى9

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