سيتي يبلغ الدور الرابع من كأس الاتحاد.. ونابولي يتفوق على أودينيزي بالكالتشيو (فيديو)

2021/01/10 | 23:44 - المصدر: NRT عربية

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بلغ فريق مانشستر سيتي الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب تغلبه على ضيفه برمنجهام سيتي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، فيما خرج نابولي بفوز ثمين على مضيفه أودينيزي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد أيضا، في إطار منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

وأحرز البرتغالي بيرناردو سيلفا مبكرا هدفين متتاليين للسيتي، في الدقيقتين (8 و15)، بينما تكفل زميله الإنجليزي فيل فودين بتسجيل الهدف الثالث، عند الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على ملعب "الاتحاد".

وبخصوص مباراة نابولي وأودينيزي، فقد تقدم نابولي بهدف مبكر، سجله لورنزو إنسيني، في الدقيقة 15 من ضربة جزاء، وأدرك المهاجم كيفين لاسانيا التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 27، من زمن الشوط الأول.

واقتنص لاعب خط الوسط الفرنسي تيموي باكايوكو هدف الفوز للضيوف في الوقت القاتل، عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة.

ورفع نابولي رصيده بعد هذا الفوز، إلى 31 نقطة حصدها من 16 مباراة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "الكالتشيو".

في المقابل، توقف رصيد أودينيزي عند 16 نقطة، ويشغل المركز الثالث عشر على سلم ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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