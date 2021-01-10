وضع حجر الأساس لإنشاء طريق الميمونة - السلام في ميسان

2021/01/10 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع

وضع محافظ ميسان علي دواي لازم، حجر الأساس لمشروع انشاء الممر الثاني لطريق الميمونة - السلام بطول (12,5) كم .

وذكر بيان لديوان محافظة ميسان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان المحافظ علي دواي لازم وضع حجر الأساس لمشروع انشاء الممر الثاني لطريق (الميمونة - السلام) ضمن تخصيصات محافظة ميسان من البترو دولار لعام 2019 والذي سينفذ من قبل أئتلاف شركات (مرسى الخيرات / مرساة السلام / الهدى الاهلية) للمقاولات .

وقال لازم ، بحسب البيان، أن من أولويات تنفيذ المشاريع هو قطاع الطرق كونه يعد من الركائز الاساسية في الجانب الاجتماعي والامني والاقتصادي في المحافظة وبالمتابعة المستمرة والإعداد الدقيق للخطط تنفذ محافظة ميسان العديد من المشاريع ذات الاهمية والصلة بحياة المواطنين.

وأضاف، ان المشروع يتضمن تنفيذ الاعمال الترابية والحصى الخابط مع التبليط بثلاث طبقات سمك (10) سم وطبقة رابطة سمك (7) سم وطبقة سطحية سمك (5) سم مع استخدام بوليمرات نوع (S.B.S) مع الطبقة السطحية للتبليط لغرض تحسين خواص الاسفلت ، لافتا الى ان العمل يشمل ايضا تنفيذ القناطر الانبوبية والصندوقية مع انشاء جسور كونكريتية عدد (2) على الانهر الرئيسة الموجودة على الطريق .

وتابع، ان المشروع يتضمن كذلك تأثيث كامل للطريق من خلال التخطيط بالاصباغ الحرارية مع وضع العلامات المرورية والارشادية على طول الطريق ، مؤكدا ان المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة كونه يؤثر في الحركة الاقتصادية والاجتماعية والامنية وسيحقق فائدة كبيرة للمحافظة والوحدات الادارية .

واوضح، ان طول المشروع يبلغ (12,5) كم وتقوم بتنفيذه مجموعة شركات محلية رصينة بمدة عمل (600) يوم.

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